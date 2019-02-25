Найденную картину Щербакова выставят в павильоне "Животноводство" на ВДНХ

Фото: vk.com/mossobyanin

Картину художника Бориса Щербакова, найденную во время ремонтных работ на ВДНХ, отреставрируют и выставят в павильоне "Животноводство". Об этом сообщил Сергей Собянин на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".

Мэр рассказал, что при подготовке к ремонту павильона №42 "Животноводство" на ВДНХ обнаружили картину советского художника, мастера пейзажа Бориса Щербакова. На холсте, по словам главы города, изображены "река, пастбище и фермы вдали".

"Сначала внушительное полотно 4х5 метров украшало Центральный павильон выставки. Но в 1960-х годах экспозицию сменили, картину перенесли в другой павильон, повесили под куполом и забыли на годы", – пояснил Собянин.

Мэр назвал пейзаж советского мастера "находкой и частью истории ВДНХ". Он также выразил уверенность, что после реставрации полотно обретет свое "почетное место" в павильоне "Животноводство".

Ранее Сергей Собянин рассказал об интерактивных экспонатах в павильоне "Космос" на ВДНХ. Мэр особо отметил стилизованный под космическую станцию лабиринт под названием мини-МКС, а также "Гигантский конструктор" из объемных деталей с магнитами.