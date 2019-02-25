Темы дня

Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Московская электронная школа
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Московская электронная школа
Форма поиска по сайту

Часто ищут

13:00

Найденную картину Щербакова выставят в павильоне "Животноводство" на ВДНХ

мэр Москвы Сергей Собянин культура

13:00

Поделиться в социальных сетях:

Фото: vk.com/mossobyanin

Картину художника Бориса Щербакова, найденную во время ремонтных работ на ВДНХ, отреставрируют и выставят в павильоне "Животноводство". Об этом сообщил Сергей Собянин на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".

Мэр рассказал, что при подготовке к ремонту павильона №42 "Животноводство" на ВДНХ обнаружили картину советского художника, мастера пейзажа Бориса Щербакова. На холсте, по словам главы города, изображены "река, пастбище и фермы вдали".

"Сначала внушительное полотно 4х5 метров украшало Центральный павильон выставки. Но в 1960-х годах экспозицию сменили, картину перенесли в другой павильон, повесили под куполом и забыли на годы", – пояснил Собянин.

Мэр назвал пейзаж советского мастера "находкой и частью истории ВДНХ". Он также выразил уверенность, что после реставрации полотно обретет свое "почетное место" в павильоне "Животноводство".

Ранее Сергей Собянин рассказал об интерактивных экспонатах в павильоне "Космос" на ВДНХ. Мэр особо отметил стилизованный под космическую станцию лабиринт под названием мини-МКС, а также "Гигантский конструктор" из объемных деталей с магнитами.

Читайте также

мэр Москвы Сергей Собянин культура

Поделиться в социальных сетях:

© 2012 – 2018

Настройки телеэфира

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика