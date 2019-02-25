Найденную картину Щербакова выставят в павильоне "Животноводство" на ВДНХ

Картину художника Бориса Щербакова, найденную во время ремонтных работ на ВДНХ, отреставрируют и выставят в павильоне "Животноводство". Об этом сообщил Сергей Собянин на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".
Мэр рассказал, что при подготовке к ремонту павильона №42 "Животноводство" на ВДНХ обнаружили картину советского художника, мастера пейзажа Бориса Щербакова. На холсте, по словам главы города, изображены "река, пастбище и фермы вдали".
"Сначала внушительное полотно 4х5 метров украшало Центральный павильон выставки. Но в 1960-х годах экспозицию сменили, картину перенесли в другой павильон, повесили под куполом и забыли на годы", – пояснил Собянин.
Мэр назвал пейзаж советского мастера "находкой и частью истории ВДНХ". Он также выразил уверенность, что после реставрации полотно обретет свое "почетное место" в павильоне "Животноводство".
Ранее Сергей Собянин рассказал об интерактивных экспонатах в павильоне "Космос" на ВДНХ. Мэр особо отметил стилизованный под космическую станцию лабиринт под названием мини-МКС, а также "Гигантский конструктор" из объемных деталей с магнитами.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.