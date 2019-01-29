Реставраторы раскрыли исторические интерьеры павильона "Азербайджан"

Специалисты приступили к работам в интерьерах реставрируемого павильона "Азербайджан" на ВДНХ. Они расчищают декоративные элементы, сохранившиеся с 1939 года, сообщает пресс-служба Мосгорнаследия.
Завершить реставрацию здания, объект культурного наследия федерального значения, намерены в июле 2019 года.
Павильон, представляющий собой образец сталинской эклектики, возведен по проекту архитекторов Садыха Дадашева и Микаэля Усейнова. По словам главы столичного департамента культурного наследия Алексея Емельянова, в 1954 году здание избежало полной реставрации. В настоящее время специалисты раскрыли исторические световые плафоны, фрагменты покраски лепнины и мраморный цоколь.
"Идут технологические исследования по покраске карнизов, обрамлений проемов и капителей. Кроме того, продолжается расчистка ажурного обрамления арки, условно разделяющей два этапа строительства", – уточнил Емельянов.
Работы охватывают кирпичную кладку стен, декоративные элементы, мраморное покрытие пола, а также оконные и дверные проемы.
За время существования павильона от протечек пострадало лепное оформление левого зала. А доски, к которым крепился карниз, сгнили. Помимо этого, после раскрытия подшивки в центральном вводном зале металлические конструкции были утрачены.
Отмечается, что цветовое решение интерьеров перекликается с оформлением фасада. На всех элементах декора видны яркие синие, зеленые, бордовые цвета с бронзовой краской.
Основной объем работ по части фасадов уже завершен. До мая реставраторы закончат входную группу, установят скульптуры и две чаши фонтанов.
Ранее Емельянов отметил, что специалисты воссоздадут скульптуры по авторским слепкам, которые хранятся в фонде азербайджанского Национального музея искусств. Эту процедуру уже обсудили с бакинскими экспертами.
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