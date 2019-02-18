Собянин рассказал об интерактивных экспонатах в павильоне "Космос"

Интерактивные экспонаты для детей появились в павильоне "Космос" на ВДНХ. Об этом Сергей Собянин написал в своем Twitter.
Глава города упомянул лабиринт, стилизованный под космическую станцию под названием мини-МКС, а также "Гигантский конструктор", состоящий из объемных деталей с магнитами. Из них, по словам мэра, можно собирать летательные аппараты.
Среди других новшеств павильона "Космос" есть и недавно разработанная экскурсия, посвященная жизни космонавтов на МКС. Ее запустили к годовщине запуска научной станции "Мир", которую вывели на орбиту 33 года назад.
В начале января Сергей Собянин анонсировал обновление павильонов "Земледелие" и "Казахстан". Результатом масштабной реставрации зданий станет появление нового музея и культурно-делового центра.
Результат реставрации павильона "Космос" на ВДНХ признан лучшим в 2018 году. Там восстановили элементы инженерных конструкций, барельефы на угловых башнях, лепной декор, скульптурные композиции, витражи, мозаичные мраморные полы и лестницы.
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