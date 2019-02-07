Новая экскурсия появилась в павильоне "Космос" на ВДНХ

Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

Экскурсия, посвященная жизни космонавтов на Международной космической станции (МКС), появилась в павильоне "Космос" на ВДНХ. В ходе нее можно узнать, чем питаются члены экипажа, как они спят и какую одежду носят.

Как сообщает портал мэра и правительства Москвы со ссылкой на пресс-службу ВДНХ, новую экскурсию запустили к годовщине запуска научной станции "Мир", которая была выведена на орбиту 33 года назад.

Участники экскурсии смогут примерить специальную перчатку скафандра и понять, какие нагрузки испытывает человек в открытом космосе. У гостей также будет возможность освоить игровой тренажер "Стабилоплатформа", с помощью которого космонавты оттачивают перед полетом координацию движений.

Экскурсии в центре "Космонавтика и авиация" в павильоне "Космос" на ВДНХ проходят каждый день, кроме понедельника, в 17:00. На персональные и групповые экскурсии нужна предварительная запись.

В конце 2018 года в космическом музее "Космонавтика и авиация" на ВДНХ также открылись две новые выставки, в ходе которых посетители павильона № 34 "Космос" могут не только узнать о космических технологиях, но и сравнить массу планет на гигантских весах, разработать меню для космонавта и понаблюдать за тем, как растет шпинат в орбитальной оранжерее.

На новых выставках представлено более 100 экспонатов, в том числе инсталляции, макеты аппаратов, образцы нагрузочных костюмов для космонавтов, которые долгое время находятся в условиях невесомости, а также фото- и видеоматериалы.

Центральный экспонат выставки "Наука о космосе" − мультимедийная астрофизическая карта мира. Она расположена на четырех цифровых экранах диагональю 55 сантиметров и представляет звезды, планеты и галактики с их физическими и химическими характеристиками. Посетители экспозиции видят Вселенную как будто изнутри Млечного Пути, находясь рядом с Солнечной системой.