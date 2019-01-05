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12:44

Собянин рассказал о масштабных реставрационных работах на ВДНХ

мэр Москвы Сергей Собянин город благоустройство

12:44

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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Беспрецедентные по масштабам работы по реставрации ведутся на ВДНХ. Об этом Сергей Собянин написал на своем персональном сайте.

Он напомнил, что в 2018 году был обновлен фонтан "Золотой колос". Кроме того, специалисты вернули к жизни Центральную аллею и открыли первую очередь Ландшафтного парка. Посетителей также ждут новый город профессий "Техноград" и возрожденный павильон "Космос".

Мэр подчеркнул, что немало открытий намечено и на наступивший год. В частности, в павильоне "Земледелие" после реставрации откроется Музей кириллицы. Экспозиция будет посвящена истории родного языка.

Помимо этого, преображение изменит и павильон "Казахстан". "Когда завершится реставрация, нашим глазам вновь откроется здание удивительной красоты. В обновленном павильоне будет работать культурно-деловой центр Республики Казахстан", – написал глава города.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что капитальный ремонт в УСЗ "Дружба" в "Лужниках" идет полным ходом. На месте старых открытых теннисных кортов строят теннисный центр для круглогодичных занятий.

мэр Москвы Сергей Собянин город благоустройство

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