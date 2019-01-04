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12:11

Сергей Собянин рассказал о ремонте УСЗ "Дружба" в "Лужниках"

мэр Москвы Сергей Собянин благоустройство

12:11

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Фото: luzhniki.ru

Капитальный ремонт в УСЗ "Дружба" в "Лужниках" идет полным ходом. Об этом написал Сергей Собянин на своем персональном сайте.

"Универсальный спортивный зал "Дружба" – знаменитая ракушка – тоже пришел в полную негодность. Но это символ Олимпиады-80 и поэтому мы решили его сохранить. Капитальный ремонт "Дружбы" сейчас в самом разгаре", – написал мэр.

Он также добавил, что на месте старых открытых теннисных кортов, которые работали всего три-четыре месяца в году, сейчас идет строительство теннисного центра для круглогодичных занятий.

Универсальный спортивный зал "Дружба" закрыли для проведения капитального ремонта в марте 2017 года. В ходе работ будут обновлены фасады, также установят современные энергоэффективные витражи. В помещении УСЗ появится новое профессиональное покрытие. Его также оснастят новейшими системами безопасности и специализированного спортивного освещения.

Универсальный спортивный зал "Дружба" построили на набережной Москвы-реки к XXII Олимпиаде 1980 года, по проекту архитекторов Рожина, Большакова и Тарасевича.

По форме здание похоже на морскую звезду. В центре расположен квадратный игровой зал (40 на 40 метров), окруженный со всех сторон трибунами-трансформерами. Благодаря этой особенности нижних трибун, площадка и вместимость зала могут варьироваться, что позволяет адаптировать их к каждому конкретному мероприятию.

В "Лужниках" идет ремонт спортивного зала "Дружба"

мэр Москвы Сергей Собянин благоустройство

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