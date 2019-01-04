Сергей Собянин рассказал о ремонте УСЗ "Дружба" в "Лужниках"

Капитальный ремонт в УСЗ "Дружба" в "Лужниках" идет полным ходом. Об этом написал Сергей Собянин на своем персональном сайте.
"Универсальный спортивный зал "Дружба" – знаменитая ракушка – тоже пришел в полную негодность. Но это символ Олимпиады-80 и поэтому мы решили его сохранить. Капитальный ремонт "Дружбы" сейчас в самом разгаре", – написал мэр.
Он также добавил, что на месте старых открытых теннисных кортов, которые работали всего три-четыре месяца в году, сейчас идет строительство теннисного центра для круглогодичных занятий.
Универсальный спортивный зал "Дружба" закрыли для проведения капитального ремонта в марте 2017 года. В ходе работ будут обновлены фасады, также установят современные энергоэффективные витражи. В помещении УСЗ появится новое профессиональное покрытие. Его также оснастят новейшими системами безопасности и специализированного спортивного освещения.
Универсальный спортивный зал "Дружба" построили на набережной Москвы-реки к XXII Олимпиаде 1980 года, по проекту архитекторов Рожина, Большакова и Тарасевича.
По форме здание похоже на морскую звезду. В центре расположен квадратный игровой зал (40 на 40 метров), окруженный со всех сторон трибунами-трансформерами. Благодаря этой особенности нижних трибун, площадка и вместимость зала могут варьироваться, что позволяет адаптировать их к каждому конкретному мероприятию.
В "Лужниках" идет ремонт спортивного зала "Дружба"
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.