Павильону "Центросоюз" на ВДНХ вернут исторический облик

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Павильону № 61 "Центросоюз" на Липовой аллее ВДНХ вернут исторический облик. Проект реставрации согласован специалистами Мосгорнаследия, сообщается на портале мэра и правительства столицы.

Здание было построено 1950-е годы в стиле сталинского ампира по проекту Рудольфа Кликса и Бориса Виленского. Его экспозиция должна была отражать роль потребительской кооперации в экономике СССР. Сейчас в здании находятся административные помещения ВДНХ.

Здание венчает башня-шатер со множеством кокошников. Башню украшает золоченый шпиль с серпом и молотом на конце. Главный вход отделан витражами из прозрачного стекла, обрамленными ажурным металлическим декором. На выступах фасада, установлены две скульптуры – "Колхозница со снопом" и "Рабочий с разводным ключом", олицетворяющие город и деревню.

Реставраторам предстоит демонтировать стеклянную пристройку, вернув зданию первоначальную планировку. Затем специалисты укрепят фундамент и кирпичную кладку здания, заделают трещины на стенах, заменят кровлю и систему водостока. В мастерских реставраторы воссоздадут утраченные лепные элементы и барельефы. Главный фасад покроют терразитовой штукатуркой. Фасады выкрасят в первоначальные цвета. Работы начнут уже в этом году.

Возрождение ВДНХ началось еще в 2014 году. С тех пор отреставрировали 10 объектов культурного наследия: кроме фонтанов, в этом списке восемь исторических павильонов.

Ранее сообщалось, что власти Москвы согласовали проект реставрации павильона "Главтабак" на ВДНХ. Реставраторам предстоит демонтировать современные элементы, искажающие облик памятника архитектуры – оконные решетки, кровлю и водосточную систему, современные осветительные приборы. После реставрационных работ в павильоне откроются кафе и ресторан с видом на фонтан "Колос".

Реставрация скульптур фонтана "Дружба народов" на ВДНХ завершена на 95 процентов. Работы полностью закончат к весне. Рядом с фонтаном "Дружба народов" в конце декабря установили часы, которые выглядят почти так же, как в 1950–1960-х годах. В 2019 году на ВДНХ после масштабной реставрации планируют открыть павильон Абхазии.