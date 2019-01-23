Темы дня

Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Спецпроект Реставрация
Московская электронная школа
Спецпроект Пешеходная Москва
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Спецпроект Реставрация
Московская электронная школа
Спецпроект Пешеходная Москва
Форма поиска по сайту

Часто ищут

08:34

Павильону "Центросоюз" на ВДНХ вернут исторический облик

город благоустройство

08:34

Поделиться в социальных сетях:

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Павильону № 61 "Центросоюз" на Липовой аллее ВДНХ вернут исторический облик. Проект реставрации согласован специалистами Мосгорнаследия, сообщается на портале мэра и правительства столицы.

Здание было построено 1950-е годы в стиле сталинского ампира по проекту Рудольфа Кликса и Бориса Виленского. Его экспозиция должна была отражать роль потребительской кооперации в экономике СССР. Сейчас в здании находятся административные помещения ВДНХ.

Здание венчает башня-шатер со множеством кокошников. Башню украшает золоченый шпиль с серпом и молотом на конце. Главный вход отделан витражами из прозрачного стекла, обрамленными ажурным металлическим декором. На выступах фасада, установлены две скульптуры – "Колхозница со снопом" и "Рабочий с разводным ключом", олицетворяющие город и деревню.

Реставраторам предстоит демонтировать стеклянную пристройку, вернув зданию первоначальную планировку. Затем специалисты укрепят фундамент и кирпичную кладку здания, заделают трещины на стенах, заменят кровлю и систему водостока. В мастерских реставраторы воссоздадут утраченные лепные элементы и барельефы. Главный фасад покроют терразитовой штукатуркой. Фасады выкрасят в первоначальные цвета. Работы начнут уже в этом году.

Возрождение ВДНХ началось еще в 2014 году. С тех пор отреставрировали 10 объектов культурного наследия: кроме фонтанов, в этом списке восемь исторических павильонов.

Ранее сообщалось, что власти Москвы согласовали проект реставрации павильона "Главтабак" на ВДНХ. Реставраторам предстоит демонтировать современные элементы, искажающие облик памятника архитектуры – оконные решетки, кровлю и водосточную систему, современные осветительные приборы. После реставрационных работ в павильоне откроются кафе и ресторан с видом на фонтан "Колос".

Реставрация скульптур фонтана "Дружба народов" на ВДНХ завершена на 95 процентов. Работы полностью закончат к весне. Рядом с фонтаном "Дружба народов" в конце декабря установили часы, которые выглядят почти так же, как в 1950–1960-х годах. В 2019 году на ВДНХ после масштабной реставрации планируют открыть павильон Абхазии.

город благоустройство

Поделиться в социальных сетях:

© 2012 – 2018

Настройки телеэфира

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика