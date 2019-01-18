Фонтан "Дружба народов" будет отреставрирован к весне

Реставрация скульптур фонтана "Дружба народов" на ВДНХ завершена на 95 процентов. Работы полностью закончат к весне. Об этом сообщил Агентству "Москва" глава департамента культурного наследия Алексей Емельянов.
В центре фонтана "Дружбы народов" находится сноп, а вокруг расположено 16 бронзовых скульптур девушек, каждая из которых символизирует братскую республику СССР. Реставрировать фонтан начали осенью 2018 года: тогда же скульптуры сняли и отправили в мастерскую. В департаменте культурного наследия сообщили, что сейчас работы уже в самом разгаре, и часть скульптур почти полностью обновлена.
"Аварийным было конструктивное состояние этих скульптур, то есть конструктивные элементы, отвечающие за крепеж от постамента непосредственно к скульптуре, постаменты уже отреставрированы. Работы на скульптурах фонтана завершены на 95 процентов, к марту их реставрация полностью завершится", – рассказал Емельянов.
Рядом с фонтаном "Дружба народов" в конце декабря установили часы, которые выглядят почти так же, как в 1950–1960-х годах. В 2019 году на ВДНХ после масштабной реставрации планируют открыть павильон Абхазии.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.