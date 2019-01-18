Фонтан "Дружба народов" будет отреставрирован к весне

Фото: ТАСС/Роман Балаев

Реставрация скульптур фонтана "Дружба народов" на ВДНХ завершена на 95 процентов. Работы полностью закончат к весне. Об этом сообщил Агентству "Москва" глава департамента культурного наследия Алексей Емельянов.

В центре фонтана "Дружбы народов" находится сноп, а вокруг расположено 16 бронзовых скульптур девушек, каждая из которых символизирует братскую республику СССР. Реставрировать фонтан начали осенью 2018 года: тогда же скульптуры сняли и отправили в мастерскую. В департаменте культурного наследия сообщили, что сейчас работы уже в самом разгаре, и часть скульптур почти полностью обновлена.

"Аварийным было конструктивное состояние этих скульптур, то есть конструктивные элементы, отвечающие за крепеж от постамента непосредственно к скульптуре, постаменты уже отреставрированы. Работы на скульптурах фонтана завершены на 95 процентов, к марту их реставрация полностью завершится", – рассказал Емельянов.

Рядом с фонтаном "Дружба народов" в конце декабря установили часы, которые выглядят почти так же, как в 1950–1960-х годах. В 2019 году на ВДНХ после масштабной реставрации планируют открыть павильон Абхазии.