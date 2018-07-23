В павильоне "Главтабак" на ВДНХ откроются ресторан и кафе

Фото: Портал мэра и правительства Москвы/Гришкин Денис
Ресторан и кафе откроются в бывшем павильоне "Главтабак" на ВДНХ после окончания реставрационных работ. Об этом рассказал Сергей Собянин на видео в своем блоге.
"Неожиданно из-за различных рекламных и строительных сеток появилось такое великолепное здание, которое сейчас реставрируется – "Главтабак". В этом здании будет ресторанчик, кафе и отсюда можно будет наблюдать великолепный пруд, в центре которого фонтан "Колос", – сказал мэр.
Павильон "Главтабак" был построен в 1954 году. В архитектуре павильона видны элементы русского национального зодчества, готики и восточные мотивы. Фасад здания отделан разноцветным кафелем с растительными мотивами. Очертания настоящих и ложных окон, кокошников и колонны придают павильону восточный колорит. Купол здания венчает тонкий шпиль.
Ранее стало известно, что в павильоне "Украина" после реставрации откроется музей славянской письменности. Ранее на ВДНХ после 30-летнего перерыва вновь заработал легендарный фонтан "Золотой колос". На его реставрацию специалисты потратили 8,5 тонны золотой и цветной смальты.
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