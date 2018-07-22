После ремонта в павильоне "Украина" на ВДНХ откроют музей славянской письменности

Музей славянской письменности откроется на ВДНХ в павильоне "Украина" после его реставрации. Об этом на своей странице в Twitter Сергей Собянин.

Он рассказал, что восстановление объекта потребовало много труда и времени. "Здание находилось буквально в руинах", – написал мэр Москвы.

Ранее на ВДНХ после 30-летнего перерыва вновь заработал легендарный фонтан "Золотой колос", построенный в середине прошлого века. На его реставрацию специалисты потратили 8,5 тонны золотой и цветной смальты. Чтобы воссоздать фонтан в запрудной зоне парка понадобилось шесть месяцев кропотливой работы. Кроме того, совсем недавно на главной аллее торжественно открыли 14 фонтанов.