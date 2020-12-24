Собянин исполнил желание 5-летнего мальчика

Мэр Москвы исполнил желание 5-летнего мальчика

Сергей Собянин исполнил мечту 5-летнего мальчика Паши. Ребенок побывал в Московском зоопарке, но не как простой посетитель, а как сотрудник.

В качестве Деда Мороза выступил сам мэр Москвы. Именно такое желание выпало градоначальнику во время акции "Елка желаний".

Уточняется, что в доме птиц ребенок принял участие в тренинге кафрских воронов и заглянул в гости к пингвинам. Также мальчик помог киперам приготовить специальные панда-кейки, после чего покормил мишек кейками и бамбуком.

"Он видел, как сотрудники заходят в клетки, вольеры, кормят, ухаживают. И задавал вопросы. Соответственно, когда появился проект "Елка желаний", у нас возникла идея осуществить эту мечту", – рассказала мама ребенка.

"Это такая искренняя для нас мечта, до этого никто не просил и не говорил: "Я хочу поработать, и это моя мечта". В такой тяжелый год мы решили, что нужно эту мечту исполнить", – отметила гендиректор Московского зоопарка.

Она пояснила, что для воплощения желания Паши в зоопарке все детали проработали так, чтобы соблюсти технику безопасности.

Ранее Владимир Путин исполнил желание тяжелобольного ребенка из Тульской области в рамках акции "Елка желаний". Ребенок с родителями посетил Московский зоопарк. Его пустили в специальную зону для проведения тренинга больших панд и разрешили порисовать с пандой Жуи.