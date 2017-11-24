Собянин вручил государственные награды многодетным московским семьям

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Сергей Собянин вручил многодетным столичным семьям накануне Дня матери госнаграды – орден "Родитель­ская слава" и медаль ордена "Родительская слава". Указом президента РФ Владимира Путин их удостоили 19 семей за заслуги в воспитании детей и укреплении семейных традиций.

Орденом "Родительская слава" наградили Елену и Сергея Абрамовых – 11 детей, Жанну и Александра Коротковых – 8 детей, Нелли и Михаила Осипюк – 8 детей, Марину и Дмитрия Шевляковых – 8 детей, Марину и Владимира Юниных – 8 детей, Разореновых Галину и Алексея – 7 детей.

Медаль ордена "Родительская слава" вручили Елене Дорофеевой и Сергею Верховникову – 11 детей, Ирине Галкиной – 5 детей, Гульназ и Ильясу Дауди – 6 детей, Татьяне Клопот – 6 детей, Ольге и Владимиру Козынченко – 4 детей, Ольге и Павлу Лебедевым – 6 детей, Найле и Леониду Мериновым – 6 детей, Елене и Дмитрию Ореховым – 4 ребенка, Светлане и Олегу Пономаревым – 5 детей, Елизавете и Александру Пырским – 5 детей, Наталье и Виталию Аксеновым – 4 ребенка, Елене и Александре Бойцовым – 4 ребенка, Ирине и Олегу Васильевым – 4 ребенка.

Наград удостаивают многодетных родителей и усыновителей за заслуги в воспитании детей и укрепление семейных традиций. Обладатели наград и их дети образуют социально ответственную семью, ведут здоровый образ жизни, обеспечивают полное и гармоничное развитие их личности, подают хороший пример семьи и воспитания.

Требования статута ордена "Родительская слава": родители (усыновители) должны состоять в браке, воспитывать семерых и более детей (седьмой ребенок должен достичь возраста трех лет). Усыновителей награждают при условии достойного воспитания и содержания усыновленных (удочеренных) детей в течение не менее пяти лет.

Требования положения о медали ордена "Родительская слава": родители (усыновители) должны состоять в браке, воспитывать четырех и более детей (четвертый ребенок должно быть не менее трех лет). Усыновителям вручают награду при условии достойного воспитания и содержания усыновленных (удочеренных) детей в течение не менее пяти лет.

При награждении орденом одному из родителей (усыновителей) выплачивается единовременное денежное поощрение в размере 100 тысяч рублей из федерального бюджета. Поощрения при награждении медалью ордена "Родительская слава" не предусмотрено.