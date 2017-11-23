Праздничная программа ко Дню матери пройдет в московских парках 26 ноября

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Праздничную программу подготовили в столичных парках ко Дню матери 26 ноября.

В подводной лодке в парке Северное Тушино гостей ждут спектакль и анимационно-развлекательная программа. Участниками мастер-классов можно будет стать в усадьбе Воронцово и в парке "Зарядье", в котором детей научат делать открытки, рисовать и создавать кукол.

В Лианозовском парке гости увидят и услышат концерт. А "Открытый микрофон" станет возможностью для каждого поздравить свою маму с праздником. В парке Победы состоятся занятия по созданию необычных цветов. Там же выступят духовой оркестр и хореографический коллектив, сообщает РИА Новости. В "Фотобудке" в "Зарядье" можно будет сделать уникальные фотографии и получить веселый семейный портрет у художника-шаржиста.