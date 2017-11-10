Более 1300 пар поженятся в столице на День матери

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Более 1300 пар поженятся в столичных загсах в День матери. В прошлом году к этому празднику свадьбы приурочили 1053 пары.

День матери отмечается в последнее воскресенье ноября. В этом году праздник выпал на 26-е число. В связи с тем, что по воскресеньям загсы не работают, москвичи, которые хотят приурочить бракосочетание к этой дате, выбирают для регистрации пятницу или субботу, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Этот праздник – один из самых популярных дней для регистрации браков. По количеству заключенных семейных союзов День матери опережают только Красная горка (1924 свадьбы) и День города (1900).

Такие праздники, как День Петра и Февронии (около 1000 пар), День святого Валентина (340 пар) и День Веры, Надежды, Любови и Софии (929 пар) в число лидеров в этом году не вошли.

День матери, или Материнское воскресенье, зародился в Англии в XVII веке. В России его начали отмечать в 1998 году. В этот день принято поздравлять мам и беременных женщин.

Ранее в Госдуме предложили разрешить регистрацию брака вне стен загса по всей стране. На сегодняшний день выездная регистрация брака предусмотрена лишь столичным законодательством.