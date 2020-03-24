Собянин подписал распоряжение о матпомощи москвичам старшего поколения

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Для оказания единовременной материальной помощи москвичам старше 65 лет и гражданам с хроническими заболеваниями, которые находятся на домашнем режиме из-за коронавируса, из резервного фонда выделят 7,6 миллиарда рублей. Соответствующее распоряжение принял президиум правительства Москвы.

Размер выплаты составит 4 тысячи рублей – 2 тысячи после начала режима самоизоляции, а 2 тысячи рублей – после окончания. Вторую часть средств получат те, кто не нарушит указанный режим.

Предполагается, что материальную помощь получат 1,9 миллиона человек. Горожанам, достигшим возраста 65 лет, первые 2 тысячи рублей переведут автоматически, а остальную сумму выплатят после 12 апреля.

Деньги отправят на счет, на который каждый месяц перечисляется пенсия и другие социальные выплаты. Тем, кто получает выплаты через почтовые отделения, средства доставят на дом.

Москвичам с хроническими заболеваниями (сахарный диабет, бронхиальная астма, болезни почек, онкологические заболевания, инфаркт, инсульт и другие), независимо от возраста, находящимся на самоизоляции, для оформления выплаты необходимо позвонить по телефону +7(495) 870-45-09. После регистрации заявки с заявителем свяжется сотрудник районного отдела соцзащиты.

Ранее Сергей Собянин попросил москвичей старше 65 лет не выходить из дома. Тем, у кого есть возможность, рекомендовали отправиться на дачные участки. Расходы, которые могут возникнуть из-за этого, компенсируют. Ограничение вводится с 26 марта по 14 апреля.

Мособлгаз ранее объявил о введении дополнительных мер безопасности для обслуживания граждан старшего поколения. Для получения новой услуги достаточно позвонить по телефону +7 (800) 200-24-09. По заявкам будут выезжать бригады, проинструктированные о мерах безопасности и оснащенные индивидуальными средствами защиты.

На данный момент Мособлгаз преимущественно перешел на удаленный режим работы. Для получения ряда услуг достаточно обратиться к специалистам через личный кабинет. В частности, допустима онлайн-передача показаний счетчика и оплата газа.

По последним данным ВОЗ, коронавирусом в мире заражено уже более 330 тысяч человек, свыше 14,5 тысячи скончалось.