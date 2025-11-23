Собянин: еще один БПЛА сбит на подлете к Москве

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Силы противовоздушной обороны (ПВО) перехватили еще один вражеский беспилотник, направляющийся к Москве. Об этом Сергей Собянин сообщил в канале в МАХ.

В настоящее время на месте падения фрагментов дрона находятся специалисты экстренных служб, уточнил градоначальник.

В течение минувшей ночи ПВО нейтрализовали 2 украинских БПЛА, летевших на Московский регион. При этом всего над российскими регионами было сбито 75 летательных аппаратов.

Из них 36 дронов были сбиты над акваторией Черного моря, 10 – над территорией Крыма, 9 – уничтожены в воздушном пространстве Брянской области, 7 – в Воронежской, 4 – над Краснодарским краем, а 3 – над Смоленской областью.