Собянин рассказал об отработке системы QR-кодов с федеральными властями

18:05
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Московская система QR-кодов отрабатывается с федеральными ведомствами, чтобы при необходимости расширять сферу их применения, сообщил Сергей Собянин в интервью РИА Новости.
"Если мы первые QR-коды вводили в основном на базе собственных информационных сетей московских, то сегодня мы работаем с федеральными коллегами для того, чтобы отработать информационную систему министерства здравоохранения, министерства цифры, единый государственный портал", – сказал мэр.
В настоящее время QR-коды в столице действуют в сфере культуры – в музеях и театрах. По словам Собянина, это сделано для того, чтобы привлечь внимание людей к тому, что необходимо иметь QR-код, а значит, нужна вакцинация или ревакцинация.
В Москве за сутки выявили 2 749 новых случаев коронавируса. За минувшие 24 часа госпитализировали 975 человек, на ИВЛ находятся 669 пациентов. От последствий коронавируса за сутки скончались 96 человек.
В России за минувшие сутки подтвердили 33 996 новых случаев коронавируса. Всего с начала пандемии в стране зарегистрировано 9 400 835 случаев COVID-19. Наименьший темп прироста наблюдается в Калмыкии, Москве, Санкт-Петербурге и на Алтае.
Ранее специалист по особо опасным инфекциям, врач-иммунолог Владислав Жемчугов рассказал, что у коронавируса есть три сценария развития. В частности, коронавирус может найти нового хозяина, с которым будет достигнут "иммунный консенсус".
В Москве выявлено 2 749 новых случаев COVID-19
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