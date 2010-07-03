Москвичка стала единственным в России стобалльником ЕГЭ по китайскому

Фото: ТАСС/Роман Пименов/Интерпресс

Выпускнице из Москвы удалось набрать 100 баллов на Едином государственном экзамене (ЕГЭ) по китайскому языку. Об этом сообщил Сергей Собянин на своей странице в Twitter.



Это москвичка Анастасия Андрюнина из школы №1517. Она единственная школьница в России, которая получила 100 баллов на ЕГЭ по китайскому языку. В этом году экзамен по китайскому проводился впервые. Поздравляю, Настя! pic.twitter.com/dAVii4hNJG — Сергей Собянин (@MosSobyanin) 22 июня 2019 г.

"Это москвичка Анастасия Андрюнина из школы №1517. Она единственная школьница в России, которая получила 100 баллов на ЕГЭ по китайскому языку. Поздравляю, Настя!", – написал мэр.

Ранее эксперты заявили, что россияне неохотно изучают иностранные языки. По словам доцента кафедры иностранных языков Российской академии живописи, ваяния и зодчества Павла Бородина, причины этого, во многом, коренятся в советском прошлом, когда за знание иностранного языка можно было прослыть шпионом.

Кроме того, отметил эксперт, "ни у кого, кроме русских, нет такой привычки, что от одного океана и до другого, от Северного полюса до Центральной Азии, можно говорить на одном языке, и тебя поймут". "На противоположной стороне спектра будет, допустим, Швейцария, где знание четырех языков естественно для любой домохозяйки из горной деревни", − пояснил Бородин.

Ранее сообщалось, что в этом году китайский язык впервые включили в перечень предметов ЕГЭ. Экзамен по китайскому состоит из устной и письменной части. Их проводят в разные дни.

