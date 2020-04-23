Собянин в прямом телеэфире ответит на вопросы о ситуации в Москве

15:24
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Сергей Собянин в прямом эфире ответит на вопросы о ситуации с коронавирусом в Москве. Об этом мэр сообщил на своей официальной странице в соцсети "ВКонтакте".
"Сегодня в 18:00 в прямом эфире телеканала Россия 24 отвечу на вопросы по текущей ситуации в городе", – написал он.
По словам Собянина, трансляцию можно будет посмотреть на его странице в "ВКонтакте" и на сайте телеканала.
В России за последние сутки в России подтверждено 4 774 новых случая коронавирусной инфекции. 47,8% заболевших не имели клинических проявлений болезни. Всего на сегодняшний день по всей стране зарегистрировано 62 773 случая коронавируса.
В столице подтверждено 1 959 новых случаев заражения. Всего в Москве к настоящему моменту вирусом заразились 33 940 человек.
29 марта Сергей Собянин расширил ограничительные меры в столице из-за ситуации с распространением коронавируса. Режим самоизоляции введен для всех жителей и гостей Москвы, а значительная часть предприятий и организаций временно приостановила работу.
Горожанам разрешается покидать квартиры только за экстренной медпомощью, покупками в ближайший магазин или аптеку. Также разрешено гулять с домашними животными (на расстоянии не более 100 метров от дома), выносить мусор и совершать поездки до места работы (для тех, кто обязан ее посещать).
С 15 апреля в Москве начали действовать цифровые пропуска для передвижения по городу. Разрешение на передвижение по городу необходимо для поездок на личном и общественном транспорте. Пропуск выдается для выезда на работу, в медицинские учреждения или для личных целей. Если вы передвигаетесь по району пешком, то пропуск не нужен.
Правила личной гигиены в период эпидемии
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