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Спорт

23 января, 17:28

Собянин поздравил сборную РФ с первым командным местом на юношеских Олимпийских играх

мэр Москвы Сергей Собянин спорт

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Сергей Собянин поздравил сборную России с первым командным местом на юношеских Олимпийских играх.

"Наши хоккеисты поставили красивую победную точку на юношеских Олимпийских играх. Поздравляю сборную России с первым командным местом! Очень достойно выступили москвичи – 15 медалей. Молодцы, ребята", – написал Собянин в Instagram. Мэр пожелал сборной России и тренерам новых достижений.

22 января сборная России обыграла команду США со счетом 4:0 в финале хоккейного турнира на юношеских Олимпийских играх. В составе российской команды отличились Руслан Газизов и Вячеслав Малов, дубль на счету Матчея Мичкова. Последний также стал лучшим бомбардиром сборной и всего турнира – в его активе 9 шайб и 5 результативных передач.

Ранее сообщалось, что российские спортсмены завоевали пять медалей в четвертый день юношеских Олимпийских игр. Благодаря этому сборная России возглавила общекомандный зачет по наградам.

За игровой день в активе российских спортсменов собрались одна золотая, три серебряных и одна бронзовая медали. Так, фигуристы Ирина Хавронина и Дарио Чиризано выиграли в соревнованиях танцевальных дуэтов, а серебро в этой же дисциплине взяли Софья Тютюнина и Александр Шустицкий.

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