16:09Мэр Москвы
Собянин рассказал о ходе строительства спорткомплекса в Бибиреве
Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"
Строительство спорткомплекса в столичном районе Бибирево планируется завершить в следующем году. Об этом в своем телеграм-канале рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.
"Строим современный спорткомплекс в Бибирево. <...> Монолит почти завершен, внутренние инженерные системы готовы на четверть. В помещениях уже делают черновую отделку", – написал мэр.
Он отметил, что в здании разместится взрослый бассейн протяженностью 25 метров, и детский – на 10 метров. Кроме того, там появится тренажерный зал с раздевалками и душевыми.
Как ранее рассказал глава столичного спорткомплекса Рафик Загрутдинов, спорткомплекс возводят по адресу улица Лескова, дом 25а. Помимо бассейнов и спортзала там сделают массажный кабинет, сауну и медблок.
Между тем в районе Строгино планируется построить физкультурно-оздоровительный комплекс со спа-салоном и кафе. Он появится на улице Маршала Катукова на месте уже существующего объекта. В здании также оборудуют помещения для занятий боксом и йогой.
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