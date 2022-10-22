Собянин рассказал о ходе строительства спорткомплекса в Бибиреве

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Строительство спорткомплекса в столичном районе Бибирево планируется завершить в следующем году. Об этом в своем телеграм-канале рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

"Строим современный спорткомплекс в Бибирево. <...> Монолит почти завершен, внутренние инженерные системы готовы на четверть. В помещениях уже делают черновую отделку", – написал мэр.

Он отметил, что в здании разместится взрослый бассейн протяженностью 25 метров, и детский – на 10 метров. Кроме того, там появится тренажерный зал с раздевалками и душевыми.

Как ранее рассказал глава столичного спорткомплекса Рафик Загрутдинов, спорткомплекс возводят по адресу улица Лескова, дом 25а. Помимо бассейнов и спортзала там сделают массажный кабинет, сауну и медблок.

Между тем в районе Строгино планируется построить физкультурно-оздоровительный комплекс со спа-салоном и кафе. Он появится на улице Маршала Катукова на месте уже существующего объекта. В здании также оборудуют помещения для занятий боксом и йогой.



Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!