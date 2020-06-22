Собянин пригласил москвичей посетить сайт с картой улиц, названных в честь героев ВОВ

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Сергей Собянин пригласил москвичей посетить сайт с интерактивной картой с улицами, названными в честь героев Великой Отечественной войны.

Мэр рассказал, что увидеть карту можно на mos.ru. При наведении курсора на улицы, переулки, площади, бульвары и иные объекты дорожно-транспортной инфраструктуры можно получить подробную справку о месте. На экран выводятся фотографии его современного и исторического облика, а также биография тех, в честь кого назван объект.

"Вы увидите ее историю, а также фото и биографию героя, имя которого она носит. Узнаете, сколько вражеских бомбардировщиков сбил летчик Иван Кожедуб, как Дмитрий Лавриненко стал самым результативным советским танкистом и почему пресс-атташе посольства Германии в Токио Рихард Зорге получил звание Героя Советского Союза", – написал мэр на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".

В понедельник Сергей Собянин возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата. В начале церемонии военнослужащие Преображенского полка вынесли два венка из еловых ветвей. Они были украшены цветами и опоясаны красными лентами. Их установили перед Вечным огнем.

В этот день мэр также направил послание столичным ветеранам Великой Отечественной войны. Оно приурочено ко Дню памяти и скорби, который посвящен нападению нацистской Германии на Советский Союз 22 июня 1941 года.

Собянин отметил, что боль утраты из-за потерь в Великой Отечественной войне пережила практически каждая семья. В каждой из них, по словам Собянина, "бережно хранят пожелтевшие фотографии и фронтовые письма-треугольники".

Глава города напомнил, что 24 июня состоится парад Победы. Он отметил, что по Красной площади пройдут внуки и правнуки тех, кто защищал Родину от фашистов.