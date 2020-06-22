Собянин пригласил москвичей посетить сайт с картой улиц, названных в честь героев ВОВ

19:22
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Сергей Собянин пригласил москвичей посетить сайт с интерактивной картой с улицами, названными в честь героев Великой Отечественной войны.
Мэр рассказал, что увидеть карту можно на mos.ru. При наведении курсора на улицы, переулки, площади, бульвары и иные объекты дорожно-транспортной инфраструктуры можно получить подробную справку о месте. На экран выводятся фотографии его современного и исторического облика, а также биография тех, в честь кого назван объект.
"Вы увидите ее историю, а также фото и биографию героя, имя которого она носит. Узнаете, сколько вражеских бомбардировщиков сбил летчик Иван Кожедуб, как Дмитрий Лавриненко стал самым результативным советским танкистом и почему пресс-атташе посольства Германии в Токио Рихард Зорге получил звание Героя Советского Союза", – написал мэр на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".
В понедельник Сергей Собянин возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата. В начале церемонии военнослужащие Преображенского полка вынесли два венка из еловых ветвей. Они были украшены цветами и опоясаны красными лентами. Их установили перед Вечным огнем.
В этот день мэр также направил послание столичным ветеранам Великой Отечественной войны. Оно приурочено ко Дню памяти и скорби, который посвящен нападению нацистской Германии на Советский Союз 22 июня 1941 года.
Собянин отметил, что боль утраты из-за потерь в Великой Отечественной войне пережила практически каждая семья. В каждой из них, по словам Собянина, "бережно хранят пожелтевшие фотографии и фронтовые письма-треугольники".
Глава города напомнил, что 24 июня состоится парад Победы. Он отметил, что по Красной площади пройдут внуки и правнуки тех, кто защищал Родину от фашистов.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: