Фото: портал мэра и правительства Москвы

Мэр Москвы Сергей Собянин возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата, сообщает Агентство "Москва".

В начале церемонии военнослужащие Преображенского полка вынесли два венка из еловых ветвей. Они были украшены цветами и опоясаны красными лентами. Их установили перед Вечным огнем.

Впоследствии память о погибших во время Великой Отечественной войны почтили минутой молчания. Затем прозвучал гимн Российской Федерации.

Церемония завершилась маршем почетного караула. Отмечается, что вместе с Собяниным в ней приняли участие и столичные волонтеры.

Ранее венок к Могиле Неизвестного Солдата возложил президент РФ Владимир Путин. Перед этим он лично поприветствовал каждого ветерана, приглашенного на церемонию. Также российский лидер возложил цветы на аллее городов-героев.

Также известно, что Собянин направил послание столичным ветеранам Великой Отечественной войны. Оно приурочено ко Дню памяти и скорби, который посвящен нападению нацистской Германии на Советский Союз 22 июня 1941 года.