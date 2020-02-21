Ветераны Москвы ко Дню Победы получат дополнительные выплаты

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Ветераны Великой Отечественной войны в Москве ко Дню Победы дополнительно получат по 25 тысяч рублей, а труженики тыла – по 15 тысяч. Об этом сообщил Сергей Собянин на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

Мэр напомнил, что в прошлом году власти города посмотрели, в каких условиях живут ветераны, и составили список их пожеланий, в том числе по ремонту квартир.

"Все сделаем. Увеличим матпомощь города ко Дню Победы. Ветераны получат по 25 тысяч рублей, труженики тыла – по 15 тысяч. Это дополнительно к федеральной", – пояснил Собянин.

На данный момент в Москве проживает более 52 тысяч ветеранов Великой Отечественной войны. Ежемесячно они получают две пенсии и ряд определенных социальных выплат. Средний доход инвалидов Великой Отечественной войны составляет 52,3 тысячи рублей, участников Великой Отечественной войны – 35,3 тысячи рублей, участников обороны Москвы – 36,2 тысячи рублей, тружеников тыла – 27,8 тысячи рублей.

С 1 января 2018 года размеры отдельных социальных выплат ветеранам Великой Отечественной войны были увеличены в два раза. Кроме того, в 2020 году Сергей Собянин распорядился увеличить единовременные выплаты для ветеранов.

В дополнение к федеральной выплате столичные инвалиды и участники войны, участники обороны Москвы, ветераны, награжденные медалью "За оборону Ленинграда", получат по 25 тысяч рублей. Труженикам тыла, вдовам ветеранов войн, донорам крови в годы войны, жителям блокадного Ленинграда и бывшим узникам фашизма предназначено по 15 тысяч рублей. Еще по 10 тысяч рублей выделят пенсионерам, родившимся до 31 декабря 1931 года.

Помимо денежной поддержки, столичные власти осуществляют необходимые социальные услуги ветеранам. В период с 2014 по 2019 год в Москве было отремонтировано более шести тысяч квартир ветеранов. На 2020 год запланированы работы в 1 861 жилом помещении. Кроме того, пенсионерам предоставляется сиделка – в частности, более 16 тысяч одиноко проживающих ветеранов получает социальное обслуживание на дому.

В Москве круглосуточно работает дистанционная система "Тревожная кнопка" для организации неотложной помощи ветеранам войны. Кроме того, медицинские и социальные учреждения могут отправлять ветеранов на санаторно-курортное лечение и отдых в пансионатах.

К 75-летию Победы президент страны Владимир Путин распорядился единовременно выплатить всем ветеранам России по 75 тысяч рублей. На эти цели уйдет более 71 миллиарда рублей.

К юбилею памятной даты телеканал Москва 24 запустил проект "Письма Победы" с целью собрать единую электронную библиотеку писем военных лет.

