Нужно внедрять новые технологии для борьбы с интернет-преступностью – Собянин

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Сергей Собянин рассказал о необходимости внедрения новых способов для борьбы с преступлениями, которые совершают при помощи интернета и современных информационных технологий. Об этом мэр заявил во время расширенного заседания коллегии ГУ МВД России по столице по итогам 2020 года.

"В этот период времени мы наблюдали и всплеск нового вида преступлений, связанных с информационными технологиями, основанными на интернете, и так далее. Мы видим, как в эту сферу переходят целые пласты преступности, в том числе и распространение наркотиков", – сказал Собянин. По его словам, нужно внедрять новые технологии.

Как считает глава города, бороться с преступлениями в области информационных технологий невозможно без новых технологий самой полиции.

"Мы совместно с министерством внутренних дел, совместно с Главным управлением внутренних дел создали целую программу совершенствования информатизации Главного управления внутренних дел и последовательно исполняем, несмотря на все экономические сложности", – пояснил градоначальник.

Сергей Собянин подчеркнул, что в прошлом году в Москве в полной мере стала работать система видеораспознавания лиц. В результате получилось задержать сотни преступников, которые были в федеральном розыске.

Ранее говорилось, что пандемия не вызвала рост преступности в Москве. Руководитель Главного следственного управления СК по столице Андрей Стрижов пояснил, что некоторые события зачастую были сильно раздуты, а их значения преувеличены.