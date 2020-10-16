Собянин рассказал, как технологии помогают стабилизировать ситуацию при пандемии

09:05
Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов
Цифровые системы контроля, такие как видеораспознавание лиц и приложение "Социальный мониторинг" в период пандемии новой коронавирусной инфекции помогают овладеть ситуацией, сообщил ТАСС Сергей Собянин.
"Система видеоконтроля, распознавания лиц нам точно дает возможность определить выходы и вход в дом, сколько раз человек нарушил режим. И что там за люди персонально и конкретно", – отметил мэр.
Собянин отметил, что система видеораспознавания лиц в Москве – одна из самых сильных в мире.
Мэр также рассказал, что электронные пропуска, которые вводили в свое время, давали возможность практически полного контроля за перемещением граждан в метро, на улицах и дорогах города.
"Все эти инструменты, конечно, нам помогли серьезным образом овладеть ситуацией и понимать, что происходит. Отдельные элементы продолжают работать и сегодня", – подчеркнул градоначальник.
По словам мэра, "Социальный мониторинг" обеспечивает не хуже браслетов нахождение дома тех, кто уже получил диагноз "коронавирус" или их родственников.
"Что касается QR-кодов, это такой неплохой опыт, над которым можно подумать, но не тотально. Я не думаю, что это требуется в настоящее время", – заключил мэр.
Ранее мэр рассказал, что победить пандемию коронавирусной инфекции удастся только при массовой вакцинации. Он выразил надежду, что в конце октября – первых числах ноября поступят первые более-менее большие партии вакцины.
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