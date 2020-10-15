Собянин отметил более ответственное отношение москвичей к масочному режиму

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Сергей Собянин отметил, что столичные жители стали более ответственно относиться к соблюдению масочного режима.

"У нас соблюдение масочного режима радикально изменилось по сравнению с тем, что было месяц тому назад", – заявил глава города в эфире телеканала "Россия 1".

Он добавил, что пенсионеры и имеющие хронические заболевания горожане также стали прислушиваться к рекомендациям. Собянин отметил, что власти наблюдают минимальное передвижение по городу.

Ранее Собянин объявил о введении системы "чек-ин" в отношении дискотек, ночных клубов, баров и других подобных развлекательных заведений, которые работают с 00:00 до 06:00. Глава города сообщил, что при входе в заведение москвичам необходимо будет сканировать QR-код или отправлять СМС на номер 7377.

Данные меры начнут действовать с 19 октября. Он подчеркнул, что с их помощью можно будет обнаружить и прервать новые цепочки распространения коронавируса.