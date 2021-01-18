В УК РФ предложили включить новое обстоятельство, отягчающее наказание для мошенников

Фото: Москва 24/Михаил Сипко
Руководитель общественного движения "За безопасность" Дмитрий Курдесов считает, что в Уголовный кодекс РФ надо включить новое обстоятельство, отягчающее наказание для мошенников. Соответствующий запрос был направлен главе МВД России Владимиру Колокольцеву, сообщает RT.
Общественник обратил внимание на то, что сейчас в УК признают обстоятельством, отягчающим наказание, совершение преступления с использованием доверия, оказанного виновному в силу его служебного положения или договора. Как считает Курдесов, также необходимо добавить формулировку "при создании виновным ложного представления о своем служебном или должностном положении".
Свою инициативу общественный деятель аргументировал тем, что люди регулярно сталкиваются с телефонным и интернет-мошенничеством.
Курдесов подчеркнул, что за первые шесть месяцев прошлого года рост случаев телефонного и интернет-мошенничества составил 76%. Он отметил, что ЦБ за этот же срок инициировал блокировку 9,7 тысячи телефонных номеров.
Ранее россиян предупредили о новой схеме мошенничества. Специалист выразил мнение, что под удар могут попасть люди, которые остались без работы.
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