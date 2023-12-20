Новый формат ежегодного отчета мэра дал москвичам более полную картину развития города

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Отчет Сергея Собянина о работе правительства Москвы затронул важнейшие для горожан направления развития столицы, а новый формат выступления позволил донести эту информацию до широкого круга. Об этом заявила депутат Мосгордумы, главврач городской поликлиники № 3 Елена Самышина.

Она подчеркнула, что мэр уделил большое внимание развитию здравоохранения города. Самышина призналась, что для нее важно видеть, как развивается это направление.

По ее мнению, научные прорывы в столичной медицине, цифровизация, модернизация должны быть видимыми для жителей. При этом она уточнила, что к переменам, которые переживает здравоохранение Москвы, нужно привыкнуть, поэтому подробный рассказ мэра является залогом того, что москвичи отнесутся к переменам внимательно, будут уделять своему здоровью больше внимания.

Самышина напомнила, что в отчете Собянин затронул тему спорта. По ее мнению, прозвучали важные слова о том, что городской спорт рассматривается как индустрия, что будут развиваться возможности для занятий летними видами спорта. Это не менее важный вклад в здоровье, чем новые поликлиники и больницы, считает она.

Парламентарий уверена, что формат отчета, который использовал мэр, также развивает доверие между властью и обществом. Она выразила надежду, что подобный формат станет "хорошей традицией".

Между тем депутат Московской городской думы Мария Киселева заявила, что отчет Собянина был представлен в "максимально наглядной, доступной и понятной каждому москвичу" форме.

По ее мнению, горожане привыкли быть с представителями власти "накоротке", поэтому трансляция стала еще одним шагом по пути эффективного диалога с жителями, который продолжил линии взаимодействия, выстроенные ранее.

Киселева отметила, что Собянин поделился с москвичами успехами в сферах образования и здравоохранения, рассказал о планах по капитальному ремонту школ, об ускорении работ по программе реновации, дальнейших инициативах в развитии транспортной системы.

"Не могу не отметить как достижения, так и планы в развитии массового спорта. Перспектива создания городской сети бассейнов, развития инфраструктуры для занятия летними видами спорта выглядит крайне многообещающей", – считает парламентарий.

Отмечается, что формат трансляции, которую проводили как по ТВ, так и в Сети, позволил всем гражданам оценить развитие столицы. Депутат выразила желание, чтобы подобный подход, когда итоги работы представляются в наглядном и доступном виде, стал основой нового стандарта коммуникации представителей властей столицы с жителями.

Диалог между властью и обществом, умение слышать друг друга, договариваться является основой жизни в современном городе, столичные власти работают над тем, чтобы находиться с москвичами в постоянном контакте и слышать их, заключила депутат.

Собянин 20 декабря впервые выступил с ежегодным отчетом в формате публичной телетрансляции. В ходе своей речи градоначальник сообщил о развитии таких сфер, как транспорт, промышленность, здравоохранение, образование.

В частности, мэр заявил о планах построить в столице еще три линии метро, начать масштабную программу обновления школ, создать сеть общедоступных бассейнов и пляжных зон, а также новый комплекс ЭКСПО на ВДНХ.

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