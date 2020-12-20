Собянин призвал москвичей старшего возраста избегать новогодних хлопот

09:26
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Сергей Собянин порекомендовал пожилым москвичам избегать новогодних хлопот. Об этом он заявил в эфире телеканала "Россия 1".
Мэр Москвы посоветовал соблюдать все меры безопасности в торговых центрах и магазинах. По словам Собянина, лучше вообще воздержаться от похода за покупками.
"Попросите своих друзей, близких, знакомых, которые находятся не в группе риска, чтобы вам помогли подготовиться к Новому году", – отметил мэр.
Также Собянин напомнил, что большое застолье – это риск не только для здоровья, но и для жизни.
Ранее глава города заявил, что в Москве не планируется вводить радикальные ограничения в связи с коронавирусом. Вместе с тем, по словам Собянина, ситуация с коронавирусом в Москве остается сложной.
Власти столицы уточнили, что все кафе будут закрываться в 23:00
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