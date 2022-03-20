Собянин поздравил работников ЖКХ с профессиональным праздником

13:04
Собянин поздравил работников ЖКХ с их профессиональным праздником
Сергей Собянин поздравил работников жилищно-коммунального хозяйства с профессиональным праздником, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
По его словам, весь год они обеспечивают бесперебойную подачу в дома москвичей воды, электричества и газа.
Мэр напомнил, что прошедшей зимой, когда сильные снегопады шли несколько суток подряд, коммунальщики города сделали все необходимое, чтобы во дворах и на улицах города было чисто и безопасно.
Собянин поблагодарил работников коммунальных служб столицы за добросовестный труд и заботу о людях.
Ранее Собянин назвал ЖКХ важнейшей отраслью, от которой зависит повседневная жизнь Москвы. В связи с этим власти приняли меры поддержки жилищно-коммунального хозяйства города.
По его словам, для обслуживания жилого фонда и дорожного хозяйства столичные власти сформировали мощные бюджетные учреждения "Автомобильные дороги" и "Жилищник", оснащенные техникой и укомплектованные персоналом.
Собянин отметил, что несмотря на то, что комплекс городского хозяйства Москвы находится в неплохой форме, в этой отрасли есть вопросы, которые надо решать, чтобы обеспечить нормальную работу предприятий и реализацию планов развития.
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