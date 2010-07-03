Москва начнет первый этап перехода к раздельному сбору мусора 1 января

13:50
Фото: depositphotos/Sasha_Suzi
С января 2020 года столица начнет первый этап перехода к раздельному сбору мусора. К этому времени жилые дворы и объекты социальной сферы должны оснастить специальными контейнерами. Готовность Москвы к раздельному сбору твердых коммунальных отходов (ТКО) обсудили на заседании президиума правительства Москвы, которое провел Сергей Собянин.
На портале "Активный гражданин" с 12 октября по 4 ноября прошло голосование, в ходе которого горожане могли выразить свое мнение о том, поддерживают ли они переход на раздельный сбор мусора.
В голосовании приняли участие более 197 тысяч человек, из которых определенный ответ дали более 151 тысячи человек. Из их числа за переход на раздельный сбор мусора проголосовали более 113 тысяч участников. Скорее поддерживают более 22 тысяч, а более 16 тысяч человек считают переход преждевременным.
Таким образом, 89,3% участников поддержали переход на раздельный сбор ТКО.
По состоянию на 14 ноября к раздельному сбору мусора подготовлено более 90% контейнерных площадок, брендированы более 65% контейнеров и около 60% мусоровозов. Работы по брендированию завершатся до конца года.
До 1 января 2020 года в столице планируют оборудовать баками для раздельного сбора мусора около 3 тысяч контейнерных площадок. Они появятся в САО и ЦАО. Там будет действовать двухконтейнерная система, когда пластик, бумагу, стекло, металл будут помещать в бак с надписью "вторсырье", а во второй бак – все остальные отходы (пищевые и неперерабатываемые).
Ранее сообщалось, что Москва досрочно переходит к раздельному сбору мусора. На раздельный сбор отходов перейдут детсады, школы и больницы. К новой системе хотят присоединить и магазины. По задумке, изменения увеличат долю вторичной переработки отходов и сократят объемы мусора, который сейчас вывозят на полигоны.
"Большая Москва": как утилизируется мусор в городе
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