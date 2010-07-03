Потерявшегося в ТиНАО ребенка нашли живым

Фото: ТАСС/Артем Геодакян

Поиски потерявшегося в лесу возле поселения Кокошкино в ТиНАО ребенка завершились успехом. Его нашли живым и здоровым, сообщил Сергей Собянин в Twitter.

"Хочу поблагодарить всех, кто подключился к поиску и оперативно предложил помощь", – написал мэр.

Перед этим глава города отмечал, что пропавшего ребенка искали более 800 человек.

Ранее пропавшего мальчика нашли в Тверской области. Ребенок ушел из дома своей бабушки и не вернулся. Его искали на улицах, проверяли чердаки и подвалы.

