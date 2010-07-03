В Тверской области нашли пропавшего мальчика

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Пропавшего семилетнего мальчика нашли в городе Ржеве Тверской области, сообщает сайт "Аргументы и факты".

Информация об исчезновении ребенка поступила правоохранителям 28 апреля. Ребенок ушел из дома своей бабушки и не вернулся.

Его искали на улицах, проверяли чердаки и подвалы. В результате следователь-криминалист СУ СКР и полицейские обнаружили ребенка на территории Ржева живым и здоровым.

В марте сотрудники Росгвардии нашли двухлетнего мальчика, потерявшегося на Измайловском проспекте.

Его удалось разыскать спустя 10 минут после получения сигнала. Ребенок сидел один на детской площадке и был сильно напуган.

Он пропал, когда его мать разговаривала с подругой. Ребенок пошел за старшими детьми и заблудился.