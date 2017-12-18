Подписан план-график реализации проекта МЦД – Собянин

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Власти Москвы и Московской области совместно с РЖД и министерством транспорта РФ подписали план-график реализации проекта Московских центральных диаметров (МЦД). Об этом мэр столицы Сергей Собянин написал на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".

Инициативу по созданию диаметров одобрил президент РФ Владимир Путин. Как написал мэр Москвы, МЦД – самый масштабный и важный проект для пассажирских перевозок и влияния на транспортную ситуацию в столичном регионе.

Первые опытные диаметры появятся в Москве в течение двух–трех лет, это будут ветки Одинцово – Лобня и Нахабино – Подольск. Всего на проект уйдет пять-десять лет. По МЦД будут курсировать "Ласточки" или их аналоги, уточнил Собянин. Время поездки от конечных станций составит примерно 30 минут. Городские власти полагают, что благодаря новому проекту транспортная система города разгрузится на 10–12 процентов.

По словам заммэра столицы, руководителя департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максима Ликсутова, поезда МЦД диаметров должны следовать с интервалом 6 минут. Изначально он будет немного больше, но в итоге его сократят.

Точную схему проекта реконструкции с деталями планируют представить в первом квартале 2018 года. На ней покажут номера маршрутов, расстояния между станциями метро и остановками городского транспорта. Проект интеграции инфраструктуры Курского, Казанского, Ленинградского и Ярославского вокзалов при создании МЦД собираются подготовить в первом полугодии 2018 года, пояснил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.