Точная схема Московских центральных диаметров появится в 2018 году

Фото: ТАСС/Дмитрий Серебряков
Точную схема проекта реконструкции существующих сквозных железнодорожных линий – Московских центральных диаметров (МЦД) – могут представить в первом квартале 2018 года, заявил заммэра столицы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.
Он рассказал, что сейчас существует генеральная схема развития проекта. Однако более точная карта должна появиться в первом квартале следующего года, сообщает телеканал Москва 24. На ней будут детали, номера маршрутов, расстояния между станциями метро и остановками городского транспорта, пояснил Ликсутов.
Проект сквозного пригородного железнодорожного движения через Москву с соединением радиальных направлений поддержал президент РФ Владимир Путин. Первые опытные диаметры появятся в столице в течение двух-трех лет, это ветки Одинцово – Лобня и Нахабино – Подольск. Ликсутов добавил, что поезда по первой линии МЦД будут ходить каждые шесть минут. Сергей Собянин уточнил, что в рамках нового проекта запустят "Ласточки" или их аналоги.
В целом проект рассчитан на пять-десять лет. После полноценного запуска МЦД время поездки от конечных станций составит около 30 минут. Власти города прогнозируют, что МЦД разгрузит столичную транспортную систему на 10–12 процентов. Планируется, что новая система будет перевозить дополнительно около 300 миллионов пассажиров. Реализация проекта обойдется примерно в 40 миллиардов рублей.
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