Длительность поездки через центр на МЦД составит 25–30 минут

Фото: портал мэра и правительства Москвы
После полноценного запуска Московского центрального диаметра время поездки от конечных станций составит около 30 минут, сообщил заместитель генерального директора РЖД Олег Тони.
По его словам, с запуском диаметра нагрузка на метро и на городскую сеть радикально уменьшится. Он подчеркнул, что этот проект рассчитан на ближайшие 5–10 лет, передает Агентство "Москва".
"В ближайших планах у нас увязать с существующей инфраструктурой и усилить Московские центральные диаметры (МЦД), сделать комфортные пересадки. В следующем году мы должны обеспечить усиленное движение по радиальным направлениям, создать комфортные пересадки на кольцо и оттянуть людей от центра города. Уже сейчас по некоторым линиям метро отмечено падение пассажиропотока на 15–20 процентов", – сказал Тони.
Он отметил, что большую роль в разгрузке транспортной сети города сыграло Московское центральное кольцо (МЦК). На сегодняшний день этим видом транспорта в сутки пользуются столько людей, сколько, по планам властей, должны были начать пользоваться только через несколько лет.
Тони заметил, что МЦК способствует преображению города, так как прилегающие территории становятся инвестиционно-привлекательными из-за постоянного пассажиропотока. Станции, которые находятся с интервалом 1,5–2 километра друг от друга, обеспечивают пешую доступность к прилегающим территориям.
Проект сквозного пригородного железнодорожного движения через Москву с соединением радиальных направлений уже представили Владимиру Путину. Президент РФ одобрил предложенную инициативу. Первые опытные диаметры появятся в столице в течение двух–трех лет.
Что будет роднить их с подземкой и заставит москвичей ездить на электричках по городу, узнал у экспертов в области железнодорожного транспорта портал Москва 24.
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