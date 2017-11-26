На МЦД запустят "Ласточки" или их аналоги – Собянин

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"Ласточки" или их аналоги могут использоваться в рамках проекта Московских центральных диаметров (МЦД).

"Возможно, это не "Ласточки" будут, а аналоги – неважно: уровень комфорта должен быть таким же", – заявил Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия 1". По словам мэра, благодаря МЦД разгрузится часть МКАДа и Третьего транспортного кольца. Планируется, что новая система будет перевозить дополнительно около 300 миллионов пассажиров. Скорость перемещения по городу может увеличиться в два раза.

Ранее Собянин представил президенту РФ Владимиру Путину новый проект – сквозное пригородное железнодорожное движение через Москву по аналогии с МЦК. Радиальные направления соединят друг с другом, образуется сквозной диаметр. Первые диаметры должны появиться в течение двух–трех лет. А Ленинградский, Ярославский и Казанский вокзалы столицы станут единым транспортно-пересадочным узлом, рассказал заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.