На МЦД запустят "Ласточки" или их аналоги – Собянин

26 ноября, 10:02
Фото: портал Москва 24/Александр Авилов
"Ласточки" или их аналоги могут использоваться в рамках проекта Московских центральных диаметров (МЦД).
"Возможно, это не "Ласточки" будут, а аналоги – неважно: уровень комфорта должен быть таким же", – заявил Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия 1". По словам мэра, благодаря МЦД разгрузится часть МКАДа и Третьего транспортного кольца. Планируется, что новая система будет перевозить дополнительно около 300 миллионов пассажиров. Скорость перемещения по городу может увеличиться в два раза.
Ранее Собянин представил президенту РФ Владимиру Путину новый проект – сквозное пригородное железнодорожное движение через Москву по аналогии с МЦК. Радиальные направления соединят друг с другом, образуется сквозной диаметр. Первые диаметры должны появиться в течение двух–трех лет. А Ленинградский, Ярославский и Казанский вокзалы столицы станут единым транспортно-пересадочным узлом, рассказал заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.
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