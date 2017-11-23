Собянин: Реализация проекта Московских центральных диаметров разгрузит МКАД

23 ноября, 11:21
Фото: depositphotos/scaliger
Реализация проекта Московских центральных диаметров (МЦД), согласно прогнозам столичных властей, позволит разгрузить МКАД, заявил Серегей Собянин.
"Только этот один проект даст разгрузку около трех процентов МКАД по нашим расчетам. Почему? Потому что сегодня половина машин, которые проезжают по территории Москвы – это не московские машины, – заявил мэр в эфире радиостанции "Говорит Москва". – Это машины из Подмосковья и других регионов".
Сергей Собянин пояснил, что жителям пригорода и ближних областей не удобно использовать общественный транспорт из-за большого количества пересадок. В результате они предпочитают перемещаться на личных авто.
Проект сквозного пригородного железнодорожного движения через Москву с соединением радиальных направлений уже представили Владимиру Путину. Президент РФ одобрил предложенную инициативу. Первые опытные диаметры появятся в столице в течение двух-трех лет.
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