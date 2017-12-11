Интервал движения по МЦД должен составить 6 минут – Ликсутов

Фото: портал Москва 24/Александр Сивцов
Поезда Московских центральных диаметров должны курсировать с интервалом шесть минут, заявил заммэра столицы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.
При этом он уточнил, что изначально поезда могут запустить в большим интервалом, передает телеканал Москва 24. На первом этапе они могут составить семь или восемь минут, но задача сделать так, чтобы интервал уменьшился до шести. Ликсутов напомнил о примере с МЦК, когда интервал движения постоянно сокращался.
Точную схему проекта реконструкции с деталями планируют представить в первом квартале 2018 года, рассказал заммэра столицы. На ней покажут номера маршрутов, расстояния между станциями метро и остановками городского транспорта.
Проект сквозного пригородного железнодорожного движения через Москву с соединением радиальных направлений одобрил президент РФ Владимир Путин. Первые опытные диаметры появятся в столице в течение двух–трех лет, это будут ветки Одинцово – Лобня и Нахабино – Подольск. В целом реализация займет пять–десять лет. Сергей Собянин уточнил, что по МЦД запустят "Ласточки" или их аналоги.
После полноценного запуска МЦД время поездки от конечных станций составит примерно 30 минут. Столичные власти рассчитывают, что благодаря новому проекту транспортная система города разгрузится на 10–12 процентов.
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