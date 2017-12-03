Единый билет и вагоны с Wi-Fi. Какими будут Московские центральные диаметры

Фото: портал Москва 24/Михаил Сипко

Поезда по Московским центральным диаметрам будут ходить каждые 6 минут в часы пик, в них будет Wi-Fi и розетки, а билет, вероятно, будет стоить столько же, сколько на метро и МЦК. О перспективах "нового наземного метро" рассказал глава департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы Максим Ликсутов.

Единый билет с метро и МЦК (возможно)

Стоимость проезда по диаметрам, вероятно, будет единой с метро и МЦК. Как и билет. Но этот вопрос еще предстоит решить с РЖД, правительством Московской области и Министерством транспорта РФ, отметил заместитель мэра Москвы.

"Мы обсуждаем билетную систему и хотим взять городскую систему под основу. Сейчас мы ее прорабатываем ее с РЖД. Стоимость и билет пока мы обсуждаем", — сказал Ликсутов.

17 вариантов маршрутов

Всего в Москве можно проложить 17 веток Московских центральных диаметров (МЦД).

Но пока городские власти решили остановиться на семи.

"За базовый сценарий выбраны семь маршрутов МЦД с объемом перевозок около 390 миллионов пассажиров в год. Первые два диаметра (из семи диаметров базового сценария) планируется реализовать к концу 2018 — началу 2019 года", — отмечается в материалах департамента транспорта.

Первые два диаметра соединят Одинцово с Лобней и Нахабино с Подольском. По расчетам специалистов департамента, открытие линий сделает общественный транспорт доступнее для 2,3 миллионов жителей Москвы и Подмосковья. "Два первых диаметра — это примерно 30% всей программы по пассажиропотоку, которую мы собираемся реализовать", — отмечается в материалах.

Поезда в час пик каждые 6 минут

По маршрутам, где пройдут первые две линии МЦД, уже ходят поезда. Но, чтобы пускать составы каждые 6 минут в часы пик (сделав тем самым МЦД, действительно, похожим на метро) и обслуживать в перспективе 2,3 миллиона человек, инфраструктуру нужно реконструировать.

"Например, сейчас на направлении Лобня — Одинцово в утренний час пик с 6 до 9:30 количество таких поездов — всего семь, в вечерний час пик с 17 до 20 часов — семь, тогда как после реализации программы их количество увеличится до 20 в утренний час пик и до 30 в вечерний. <...> При этом существующие пригородные поезда останутся, их не планируется отменять", — говорится в документах Дептранса.

Возможно, ЭП2Д Демиховского завода будет возить пассажиров по МЦД. Фото: портал мэра и правительства Москвы

Руководитель департамента уточнил, как именно будут разделены обязанности ведомств по обновлению инфраструктуры. "По МЦД1 и МЦД2 мы отвечаем за интеграцию со всей транспортной инфраструктурой: пересадки на метро и на остановки. РЖД меняют систему сигнализации и связи на линии, приводят в порядок инфраструктуру. ЦППК (Центральная пригородная пассажирская компания) должна купить поезда и сделать удобными станции, как это сделано и по МЦК. Станции в Подмосковье — должны привести в порядок пешеходную инфраструктуру и подогнать областные маршруты ближе к станциям МЦД", — сказал Максим Ликсутов.

Лобня — Одинцово и Нахабино — Подольск — не единственные железнодорожные направления, пересекающие город, которые существовали до появления проекта Московских центральных диаметров. Какие еще старые пути могут приспособить под новые поезда, читайте в материале портала Москва 24.

Пересадки на метро и МЦК

МЦД не будут изолирован от остального общественного транспорта. Так, с маршрута Одинцово — Лобня можно будет пересесть на 11 линий метро (восемь пересадок уже построили, три — в планах). Уже готовы две пересадки на МЦК и одна — на электричку (будет еще одна).

С направления Нахабино — Подольск на метро будет 13 пересадок (девять готовы, четыре сделают). Также будут две пересадки на МЦК и две новые пересадки на радиальные железнодорожные направления (четыре уже существуют).

Не хуже "Ласточек"

Конкурс на поставку поездов для МЦД объявят до конца года. По крайней мере некоторые критерии, на которое будет ориентироваться город при закупке, Максим Ликсутов назвал: "Поезд будет бестамбурный с кондиционерами, Wi-Fi, зарядки для телефонов, туалеты — не менее двух". Он подчеркнул, что по комфорту поезда будут сопоставимы с "Ласточками", которые ходят по Московскому центральному кольцу.



Максим Ликсутов заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Поезд будет бестамбурный с кондиционерами, Wi-Fi, зарядки для телефонов, туалеты — не менее двух.



Поставка первых 23 поездов на МЦД1 запланирована на октябрь 2018 года. На курско-рижское направление (МЦД2) — поставка 27 поездов придется на март-апрель 2019 года, отметил заммэра по вопросам транспорта. При этом в Дептрансе отмечают, что ориентируются на отечественного производителя, и всего потребуется более 600 вагонов для обновления подвижного состава на первых двух направлениях МЦД.

Еще один возможный вариант для МЦД — новинка Тверского завода ЭП2ТВ. Фото:пресс-служба ЗАО "Трансмашхолдинг"

Есть всего несколько составов, которые соответствуют этим критериям и могут быть поставлены в достаточном количестве в ближайшее время: выпускаемые Тверским вагоностроительным заводом ЭП2ТВ и ЭГ2ТВ ("Иволга" — этот поезд уже работает на маршруте Москва — Новопеределкино), а также ЭП2Д, который Демиховский машиностроительный завод в Орехово-Зуево строит сейчас по заказу ЦППК. Подробнее о них читайте здесь.

20 миллиардов рублей на первые два диаметра

"Ориентировочный бюджет на первые два диаметра составляет около 20 миллиардов рублей, финансирование будет осуществлять ОАО "РЖД"", — говорится в документах департамента транспорта. Там же отмечается, что бюджет проекта в целом будет уточнен позже, а финансирование "на паритетных началах" осуществляют РЖД и правительство Москвы.

При этом 17 ноября на сайте мэра Сергея Собянина появилась информация о том, что на реализацию проекта МЦД выделено "предварительно (на первую очередь) — около 40 млрд рублей".

330 миллионов пассажирских мест в год

"Общий эффект — снижение нагрузки на транспортную инфраструктуру Москвы минус 12%", — оценил Максим Ликсутов перспективы нового городского транспорта после его вывода на полную мощность (после 2025 года).



Максим Ликсутов заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Общий эффект — снижение нагрузки на транспортную инфраструктуру Москвы минус 12%.



В департаменте уточнили, что, по прогнозам, после запуска первоочередных диаметральных маршрутов на МКАД, ТТК и Садовом кольце станет свободнее на 3-5%; в поездах примыкающих линий метрополитена — на 10%, а на центральных железнодорожных вокзалах — на 20-25%. Это произойдет потому, что появится 330 миллионов новых пассажирских мест в год. Во столько оценивается эффект для 2,3 миллионов жителей Москвы и области, которые живут рядом с будущими маршрутами.

Тверская "Иволга" — еще один вариант, который могут предложить на конкурсе поездов для МЦД. Фото: портал Москва 24/Михаил Сипко

Если сейчас путь на автомобиле от Одинцово до Лобни занимает на автомобиле 2 часа, а на общественном транспорте 1 час 55 минут, то после запуска ветки время в пути сократится до 1 часа. "Пассажиропоток на данном направлении увеличится в 3,5 раза и составит порядка 43 миллионов человек в год", — отмечают специалисты департамента.

На втором направлении, где время в пути составит 1 час 40 минут (против 2 часов 40 минут на машине или 2 часов 20 минут сейчас на общественном транспорте), ожидаемый пассажиропоток — порядка 49 миллионов человек в год (рост в 2,3 раза).

15 ноября мэр столицы Сергей Собянин представил президенту России Владимиру Путину проект сквозного пригородного железнодорожного движения через Москву по аналогии с МЦК. Радиальные направления соединят друг с другом, образуется сквозной диаметр. Первые диаметры должны появиться в течение двух—трех лет. А Ленинградский, Ярославский и Казанский вокзалы столицы станут единым транспортно-пересадочным узлом, рассказал заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.