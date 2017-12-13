Проект соединения четырех ж/д вокзалов в рамках МЦД подготовят к лету 2018 года

13 декабря, 14:00
Фото: портал Москва 24/Михаил Сипко
Проект интеграции инфраструктуры Курского, Казанского, Ленинградского и Ярославского вокзалов при создании Московских центральных диаметров (МЦД) планируют подготовить в первом полугодии 2018 года. Об этом на форуме "Реновация − создание комфортной городской среды" заявил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.
"Мы точно совершенно понимаем, что продление Курского направления железной дороги от Курского вокзала до площади трех вокзалов − это приоритетный проект", − цитирует Хуснуллина Агентство "Москва". По словам заммэра, этот проект будет реализовываться в первую очередь, тем более, как отметил Хуснуллин, с точки зрения градостроительства он относительно прост. "Скорее всего, в течение ближайших шести месяцев будет полностью готова проектная документация", − добавил заммэра.
Ранее стало известно, что для соединения железнодорожной инфраструктуры четырех московских вокзалов потребуется достроить два пути железной дороги на Каланчевском путепроводе. Об этом рассказал глава столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов. Он также отметил, что точную схему Московских центральных диаметров планируют представить в первом квартале 2018 года.
В октябре Сергей Собянин сообщил о планах городских властей по созданию сквозного пригородного железнодорожного движения через Москву с соединением радиальных направлений. Эту идею одобрил Владимир Путин.
Уточняется, что первые опытные диаметры должны быть готовы через два−три года. Речь идет о ветках: Одинцово – Лобня и Нахабино – Подольск. По словам Ликсутова, поезда по первой линии
будут курсировать с интервалом всего в шесть минут.
По данным столичных властей, реализация всего проекта рассчитана на пять−десять лет. С запуском МЦД время в пути от конечных станций составит около 30 минут. Предполагается, что новый проект позволит разгрузить транспортную систему Москвы на 10–12 процентов.
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