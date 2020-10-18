Около миллиона москвичей перешли на удаленный режим работы – Собянин

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В Москве работать дистанционно начали порядка миллиона человек. Об этом в эфире телеканала "Россия 1" заявил мэр столицы Сергей Собянин.

Он подчеркнул, что в городе снизилось количество человек, передвигающихся на общественном транспорте.

"В общественном транспорте – метро, наземном – если сравнивать с прошлым годом, а мы четко знаем, сколько там было, на 39 процентов снижение", – отметил градоначальник.

По словам Собянина, снижение количества людей в общественных местах также связано с соблюдением домашнего режима лицами старше 65 лет и теми, кто имеет хронические заболевания. Кроме этого, свои передвижения сократили и школьники.

Мэр добавил, что данные меры являются вынужденными. При этом они позволяют сохранять рабочие места, а также не вмешиваться в экономику города.

Так, в столице действует домашний режим для лиц старше 65 лет и имеющих хронические заболевания. Им рекомендовали оставаться дома и ограничить контакты с родственниками и знакомыми. Таким образом, до 28 октября приостановлен бесплатный проезд в общественном транспорте для пенсионеров и граждан, страдающих хроническими заболеваниями.

Кроме этого, Сергей Собянин сообщал, что с 19 октября на дистанционный формат обучения из-за коронавирусной инфекции переходят ученики 6–11-х классов. При этом школьники 1–5-х классов возобновят обучение в очном режиме.

