15:53
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Сергей Собянин включил в программу реновации 17 стартовых площадок, сообщает пресс-служба мэра и правительства Москвы.
Новые площадки расположены в 6 административных округах и 11 районах города. Общая мощность выделенных территорий составляет 311,1 тысячи квадратных метров жилья.
Как подчеркнули в мэрии, строительство домов на новых стартовых площадках позволит расселить 62 пятиэтажки с 4,5 тысячи квартир. В результате комфортное жилье получат 11,3 тысячи москвичей.
7 из 17 адресов площадок находятся на месте домов, включенных в программу реновации. Всего же в программу включены 464 стартовые площадки для строительства многоэтажек общей мощностью 7,2 миллиона "квадратов".
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин выразил уверенность, что программа реновации будет выполнена в столице в полном объеме. Он отметил, что в настоящее время настало время фазы, которая дает ощущение гарантии, что этот проект будет реализован.
Правительство составило график переездов по программе реновации
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