Строительство первого корпуса кластера МГУ "Воробьевы горы" завершат в 2022 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин



Сергей Собянин сообщил, что в 2022 году планируется завершить строительство первого корпуса научно-технологического кластера МГУ "Воробьевы горы". Об этом сообщает РИА Новости.

"Должен вам доложить: мы в этом году закончим строительство первого крупного корпуса "Ломоносов" мощностью 65 тысяч квадратных метров, там не только стройка ведется, там активно заключаются договоры с будущими резидентами", – рассказал мэр Москвы в рамках Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

Градоначальник также отметил, что по поручению Владимира Путина в столице идет и другая работа в области научно-технологического развития. В частности, обновляется кампус МГТУ имени Баумана, производится цифровизация и разработки в области искусственного интеллекта.

В начале июля в Москве объявили конкурс на лучший проект арт-объекта для инновационного научно-технологического центра МГУ "Воробьевы горы". Отобранные образцы войдут в экспозицию перед флагманским корпусом "Ломоносов".

Ранее Сергей Собянин отмечал, что научно-технологический центр МГУ "Воробьевы горы" будет ведущим мировым кластером, в котором начнут создавать новейшие технологические продукты в стране.