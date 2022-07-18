Строительство первого корпуса кластера МГУ "Воробьевы горы" завершат в 2022 году

17:40
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Сергей Собянин сообщил, что в 2022 году планируется завершить строительство первого корпуса научно-технологического кластера МГУ "Воробьевы горы". Об этом сообщает РИА Новости.
"Должен вам доложить: мы в этом году закончим строительство первого крупного корпуса "Ломоносов" мощностью 65 тысяч квадратных метров, там не только стройка ведется, там активно заключаются договоры с будущими резидентами", – рассказал мэр Москвы в рамках Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.
Градоначальник также отметил, что по поручению Владимира Путина в столице идет и другая работа в области научно-технологического развития. В частности, обновляется кампус МГТУ имени Баумана, производится цифровизация и разработки в области искусственного интеллекта.
В начале июля в Москве объявили конкурс на лучший проект арт-объекта для инновационного научно-технологического центра МГУ "Воробьевы горы". Отобранные образцы войдут в экспозицию перед флагманским корпусом "Ломоносов".
Ранее Сергей Собянин отмечал, что научно-технологический центр МГУ "Воробьевы горы" будет ведущим мировым кластером, в котором начнут создавать новейшие технологические продукты в стране.
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