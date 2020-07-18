Мероприятия в честь Дня города в Москве пройдут в срок – Собянин

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Мероприятия, посвященные Дню города, состоятся в Москве в начале сентября, если ситуация с коронавирусом не ухудшится, сообщил Сергей Собянин в интервью радио "Комсомольская правда".

По его словам, это будет первый фестиваль, который город не пропустит из-за пандемии и связанных с ней ограничительных мер.

"На мой взгляд, мы его проведем. Если ситуация не ухудшится, и мы останемся в том же тренде по снижению заболеваемости, то вероятность, что День города состоится по расписанию, очень высокая. Скорее всего, он будет", – подчеркнул мэр.

По указу Сергея Собянина с 2016 года День города в Москве отмечается либо в первую, либо во вторую субботу сентября.

За последние сутки в РФ зафиксировали 6 234 новых случая коронавирусной инфекции. Общая численность заболевших COVID-19 в России составила 765 437 человек. 546 863 пациента выздоровели от коронавируса, 12 247 – скончались.

За сутки в Москве зафиксировали 578 новых случаев коронавирусной инфекции. За минувшие 24 часа от COVID-19 излечились 543 пациента. Таким образом, общая численность выздоровевших составила 170 180 человек.

Кроме того, за последние сутки 14 человек скончались в столице в результате осложнений, вызванных коронавирусо. Всего от COVID-19 в Москве умерли 4 285 пациентов.