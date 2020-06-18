Парк "Зарядье" могут открыть 23 июня

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Самарин Евгений

Столичный парк "Зарядье" может возобновить работу с 23 июня. Об этом рассказал Сергей Собянин во время интервью каналу "Россия 24".

"Большинство парков, скверов, парков по месту жительства мы открыли. Старались "Зарядье" не открывать, потому что это особенный парк, пользуется популярностью, его площадь очень маленькая, а количество людей, которые хотят туда попасть, большое. Мы боялись скученности посетителей и держали его до последнего", – сообщил мэр города. По словам Сергея Собянина, если ситуация будет нормальная, то "Зарядье", скорее всего, откроется для посетителей уже с 23 июня.

Мэр Москвы добавил, что при посещении людных мест все еще надо соблюдать меры предосторожности. "Не надо бросаться во все тяжкие, риск заражения коронавирусом сохраняется", – обратил внимание Сергей Собянин.

С 16 июня в столице возобновили работу летние веранды в парках и кафе. Кроме того, заработали ларьки с мороженым и прохладительными напитками. Сергей Собянин ранее отметил, что московские власти не планируют снимать действующие ограничения в полном объеме раньше середины июля.

Он заявил, что при благополучной обстановке с 23 июня смогут начать работу стационарные заведения общепита. "Мы каждую неделю смотрим, оглядываясь назад: а что произошло, мы выдержали этот темп, не выдержали? Если считать с 12 мая, то я думаю, что раньше середины июля оставшиеся ограничения не снимем точно", – сказал глава города.

Ранее Собянин сообщил также о необходимости сохранения масочного режима в Москве. "Надо сохранять масочный режим и носить перчатки, когда вы заходите в общественный транспорт или магазины", – считает мэр.