Более 350 мастер-классов подготовили к фестивалю "Москва – Париж – Москва"

Москвичи и гости столицы могут бесплатно посетить более 350 мастер-классов в рамках арт-фестиваля "Москва – Париж – Москва". Об этом сообщил Сергей Собянин в своем микроблоге в Twitter.
Как напомнил мэр, фестиваль "посвятили большому культурному событию: 19 июня в Пушкинском музее откроется выставка коллекции картин московского купца и мецената Сергея Щукина". На выставке представят полотна Моне, Сезанна, Гогена, Матисса и Пикассо.
По словам Сергея Собянина, сейчас на пяти столичных бульварах все желающие могут познакомиться с творчеством великих живописцев и попробовать себя в роли художника. "До 23 июня пройдет больше 350 бесплатных мастер-классов для взрослых и детей", – отметил мэр.
Ну а сейчас на 5 столичных бульварах - Тверском, Страстном, Сретенском, Чистопрудном и Покровском - можно познакомиться с творчеством великих художников и попробовать себя в живописи. До 23 июня пройдет больше 350 бесплатных мастер-классов для взрослых и детей.
Собянин также сообщил, что 20 июня в столице откроется "Цветочный джем" – "самый крупный ландшафтный фестиваль в мире и по количеству проектов, и по площади". "Свои сады смонтируют всемирно известные ландшафтные дизайнеры Италии, Китая, Уругвая и других стран", – рассказал мэр.
Арт-фестиваль "Москва–Париж–Москва" проходит в столице с 14 по 23 июня. На Тверском, Страстном, Сретенском, Чистопрудном и Покровском бульварах проводятся мастер-классы, участники которых знакомятся с разнообразными живописными техниками. Фестиваль приурочен к открытию выставки "Щукин. Биография коллекции" в ГМИИ имени Пушкина, которая продлится до 15 сентября.
Фестиваль и конкурс городского ландшафтного дизайна "Цветочный джем" будут проходить с 23 августа по 8 сентября. Свои работы представят дизайнеры садов из России, Италии, Франции, Финляндии, а также из Китая, Уругвая, Словакии, Казахстана и Грузии. В финал отобрали 42 проекта.
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