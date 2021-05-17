Собянин рассказал, как в городе подбирают подсветку для зданий

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В Москве в 2020 году более 30 зданий были украшены новой подсветкой, рассказал в социальной сети "ВКонтакте" Сергей Собянин.

Мэр подчеркнул, что при создании подсветки учитывается тип строения здания: общественное или жилое, историческое или современное.

"В исторических зданиях, например, подчеркивается узнаваемый образ, а в современных можно выделить акцент, контур, сделать светящийся фасад. Конечно, учитывается освещение вокруг здания. Оно должно вписываться и по дизайну, и по цвету", – написал градоначальник.

Он отметил, что ранее здания украшали разрозненно. Теперь объекты освещают комплексно, создавая единую цветосветовую среду.

Ранее сообщалось, что архитектурно-художественную подсветку Большого Каменного моста обновят в рамках масштабного капремонта. Соответствующие работы продлятся в течение месяца.

