Благоустройство парка Декабрьского восстания началось в центре столицы

12:17
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Специалисты приступили к благоустройству парка Декабрьского восстания в Пресненском районе столицы, основные работы планируется завершить до конца лета. Об этом сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства столицы.
"В рамках комплексного благоустройства на улице Красной Пресне начались работы по благоустройству парка Декабрьского восстания. В настоящее время ведутся демонтажные работы, обустройство кабельной канализации и установка гранитного бордюрного камня", – говорится в сообщении.
В парке обустроят новые дорожки, установят 333 опоры наружного освещения и 25 камер видеонаблюдения. Там появится ландшафтная подсветка деревьев и кустарников. Также специалисты дополнительно высадят свыше 30 деревьев и 300 кустарников, разобьют почти 45 тысяч квадратных метров газонов.
В обновленном парке оборудуют четыре детские и три спортивные площадки.
Кроме того, в рамках благоустройства в порядок приведут кордегардию Пресненской заставы. Это единственная из 18 кордегардий Камер-Коллежского вала, сохранившаяся до наших дней.
Ранее сообщалось, что в Западном округе столицы по программе "Мой район" до конца этого года благоустроят несколько сотен объектов. Будут проведены работы на территории около строящихся станций метро "Давыдково", "Воронцовская", "Аминьевское шоссе" и "Мичуринский проспект".
Также на западе столицы благоустроят 350 дворов. Специалисты заменят асфальт, обновят площадки для детей и занятий спортом, обустроят места для отдыха.
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